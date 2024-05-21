İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye veda! A Haber tören alanında

Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için Tebriz’de cenaze töreni düzenledi. Tebriz’de düzenlenen son vedan gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan aktardı.

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