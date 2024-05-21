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İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye veda! A Haber tören alanında

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 21.05.2024 12:54
Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için Tebriz’de cenaze töreni düzenledi. Tebriz’de düzenlenen son vedan gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan aktardı.
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A Haber tören alanında
A Haber tören alanında
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