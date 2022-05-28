İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temel atma programına davet etti. İstanbul'da 2018'den bugüne 13 millet bahçesinin yapımının tamamlandığını ifade eden Yerlikaya, "Gelin, bu pazar fetih coşkusuyla fidanlar dikelim." dedi.