İsrailli bir işgalci Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açtı

Son dakika haberleri... İşgalci Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın yaptı. Bir israilli kutsal mabedin avlusunda yasak olmasına rağmen İsrail bayrağı açtı.

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