Milyonlarca aday ter dökecek! YKS'de ilk oturum TYT bugün yapılacak | İşte uyulması gereken kurallar

Üniversiteye girme hayaliyle aylar hatta yıllardır hazırlanan adaylar için sınav günü geldi çattı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek. Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı sınavda işte uyulması gereken kurallar...

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