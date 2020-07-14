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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'deki son durumu aktardı! 12 köye ulaşılamıyor

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Giriş: 14.07.2020 02:03
Güncelleme:14.07.2020 02:03
Rize'deki sel felaketi nedeniyle Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. 1 kaybın ve 11 yaralının olduğunu belirten Bakan Soylu, 12 köye ulaşımın sağlanmadığını ancak irtibatta olunduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel nedeniyle Rize'ye gitti. Çayeli'de önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Hem Artvin'de çok yoğun bir afetle karşı karşıya kalındı. Artvin'deki selde 4 kaybımız var." dedi.

Rize'deki son durumu aktaran Bakan Soylu, "Sabah da İkizdere'de oldu. Saat 16.00 itibari ile de Çayeli ve Madenli bölgesinde oldu. Şuanda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz. Toplam 11 yaralımız ve 1 de kaybımız var. Ekiplerimiz bu köylere ulaşmak için çok ciddi bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

"12 KÖY İLE İRTİBATTAYIZ"

Ulaşılamayan 12 köy hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Şuana kadar bir tek kaybımız var. Sabah olduğunda hem hasarın ne ölçüde olduğunu hep birlikte göreceğiz, hem de atılabilecek adımları hep birlikte göreceğiz. Ordu-Görele hattından bu tarafa helikopter geçemiyor. Ulaşımın sağlanamadığı 12 köy ile irtibatımız var. Can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

12 köye ulaşılamıyor
12 köye ulaşılamıyor
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