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FETÖ'cülerin jet ski ile Yunan adasına kaçış planı nasıl bozuldu?

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Giriş: 02.09.2020 13:18
Güncelleme:02.09.2020 13:22
Yunanistan'ın Sakız Adası'na, satın aldıkları jet ski ile kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 3 eski asker kıskıvrak yakalandı. FETÖ'cülerin kaçış planı ve nasıl yakalandıklarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İşte tüm detaylar...

Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na geçmek isteyen 3 şahıs olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler harekete geçerek, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isteyen şahısları yakalayarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahısların FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubay E.S. ve H.B. oldukları tespit edildi.

JET SKİ İLE KAÇACAKLARDI

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, Çeşme ile birlikte Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları ve jet ski satın aldıkları belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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