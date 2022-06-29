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Eren Abluka-19 operasyonu! 6 milyon kök kenevir ele geçirildi

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Giriş: 29.06.2022 09:09
Güncelleme:29.06.2022 09:21
Son dakika haberleri… Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar 6 milyon kök kenevir ele geçirildi.
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