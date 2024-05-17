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Emine Erdoğan: Siyonist anlayış insanlığın kanseridir

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.05.2024 09:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'daki Afrika ülkelerinin kanserle mücadele farkındalığının artırılması programında konuştu. Afrika'da kanser vakalarının hızla arttığını vurgulayan Erdoğan, "Afrika kanserle mücadelede dünyanın geri kalanının sahip olduğu imkanlara erişebilmeli. Siyonist anlayış insanlığın kanseridir." dedi.
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