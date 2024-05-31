Öğrenciler gıda zehirlenmesine karşı nasıl beslenmeli? Sınav öncesi nasıl beslenmeli?

Liselere geçiş sınavı pazar günü yapılacak. Dersler kadar öğrencilerin sağlığı da oldukça önemli. Bu süreçte öğrenciler nasıl beslenmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan beslenme uzmanı Duygu Çetin Yeni anlattı.

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