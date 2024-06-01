3 ilçe 4 beldede yarın yerel seçim var! 2 Haziran’da 58 bin seçmen sandığa gidecek

Yüksek Seçim Kurulu, yapılan itirazlar üzerine 31 Mart Yerel seçimlerinin 3 ilçe, 4 beldede tekrarlanmasına karar vermişti. Bu ilçe ve beldelerde yaşayan yaklaşık 58 bin seçmen yarın yeniden sandık başına gidecek. İşte detaylar…

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