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3 ilçe 4 beldede yarın yerel seçim var! 2 Haziran’da 58 bin seçmen sandığa gidecek

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 01.06.2024 09:06
Yüksek Seçim Kurulu, yapılan itirazlar üzerine 31 Mart Yerel seçimlerinin 3 ilçe, 4 beldede tekrarlanmasına karar vermişti. Bu ilçe ve beldelerde yaşayan yaklaşık 58 bin seçmen yarın yeniden sandık başına gidecek. İşte detaylar…
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3 ilçe 4 beldede yarın yerel seçim var!
3 ilçe 4 beldede yarın yerel seçim var!
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