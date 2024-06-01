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Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet çözüldü! A Haber cinayet noktasında

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 01:08
İstanbul Pendik’te çöp konteynerinde 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ile olay yerinden aktardı. İşte detaylar…
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