Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği!

Başkan Erdoğan, Külliye’ de Kosova Başbakanı kabul etti. Önümüzdeki dakikalarda da Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul edecek. Görüşmelerin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara’dan aktardı. İşte detaylar…

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