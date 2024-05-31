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Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2024 17:49
Başkan Erdoğan, Külliye’ de Kosova Başbakanı kabul etti. Önümüzdeki dakikalarda da Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul edecek. Görüşmelerin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara’dan aktardı. İşte detaylar…
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