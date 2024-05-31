FETÖ firarisi vatan haini Enes Kanter'den himmet itirafı: 110 milyon dolar verdim evim arabam yok!

FETÖ'nün evlat edindiği firari vatan haini Enes Kanter, örgüt içinde "ağabey" dediği kişilere Türkiye dahil dünyadaki FETÖ'cülere aktarması için 110 milyon dolar verdiğini itiraf etti. Kanter, terör örgütü üyelere para akıtırken ailesini hiçe saydığını ve kendisinin de eviyle arabasının olmadığını övünerek anlattı.