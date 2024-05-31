Ankara'da çirkin saldırı! Çarşaflı kadının başını açmaya çalıştı tehditler savurdu | Valilik harekete geçti

Ankara'da bir site bahçesinde oturan kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü ve o anlarda apartman sakini bir kadın tesettürlü ve çarşaflı kadınlara tehditler savurdu. Çarşaflı kadının başını açmaya şahıs eline keser alarak hemcinslerinin üzerine saldırdı. Çirkin saldırının yer aldığı anlar sosyal medyada yayıldı ve Ankara Valiliği harekete geçti. Valilik olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte o görüntüler...

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