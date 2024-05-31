Fidan'dan NATO’ya Filistin çağrısı! "NATO Ukrayna’da gösterdiği tutumu Filistin’de de göstermeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da NATO gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan NATO’nun Ukrayna savaşındaki gibi Filistin’deki işgale karşı da ilkeli bir tutum göstermesi gerektiğini söyledi.

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