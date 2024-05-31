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Fidan'dan NATO’ya Filistin çağrısı! "NATO Ukrayna’da gösterdiği tutumu Filistin’de de göstermeli"

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2024 19:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'da NATO gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan NATO’nun Ukrayna savaşındaki gibi Filistin’deki işgale karşı da ilkeli bir tutum göstermesi gerektiğini söyledi.
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