AK Parti Kızılcahamam’da 2 günlük kampa giriyor! Yerel seçim sonuçları değerlendirilecek

AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün başlıyor ve 2 gün sürecek. Açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Toplantıda, yerel seçim sonuçları ve çalışmalar değerlendirilecek.

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