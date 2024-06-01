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AK Parti Kızılcahamam’da 2 günlük kampa giriyor! Yerel seçim sonuçları değerlendirilecek

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 01.06.2024 08:57
AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün başlıyor ve 2 gün sürecek. Açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Toplantıda, yerel seçim sonuçları ve çalışmalar değerlendirilecek.
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