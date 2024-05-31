28 Şubat sürecini anımsatan çirkin saldırı! Kadının çarşafını açmaya çalıştılar

Bu görüntüler 28 Şubat sürecine ilişkin değil ne yazık ki. Yıl 2024 ve Ankara Etimesgut’ta bir kadın sırf çarşaflı olduğu için önce sözlü ardından da fiziki saldırıya uğradı, darp edildi. İşte o görüntüler A Haber ekranlarında...

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