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28 Şubat sürecini anımsatan çirkin saldırı! Kadının çarşafını açmaya çalıştılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2024 20:09
Bu görüntüler 28 Şubat sürecine ilişkin değil ne yazık ki. Yıl 2024 ve Ankara Etimesgut’ta bir kadın sırf çarşaflı olduğu için önce sözlü ardından da fiziki saldırıya uğradı, darp edildi. İşte o görüntüler A Haber ekranlarında...
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28 Şubat sürecini anımsatan çirkin saldırı!
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