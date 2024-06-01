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LGS sınavı yarın yapılacak! 1 milyonu aşkın öğrenci ter dökecek

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 01.06.2024 08:53
8. sınıf öğrencileri, yarını heyecanla bekliyor. 1 milyona aşkın öğrenci, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda ter dökecek. Peki, öğrenciler sınav öncesi nelere dikkat etmeli?  İşte tüm detaylar…
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LGS sınavı yarın yapılacak!
LGS sınavı yarın yapılacak!
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