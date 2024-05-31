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Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk! Dünya havacılık tarihi böylesini görmedi: SİHA'lar bile yapamadı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 31.05.2024 20:18
Türk havacılık tarihinde ilklere doyamayan milli SİHA Bayraktar TB2 bir başarıya daha imza atarak adından söz ettirdi. Test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde de bir ilk olan Bayraktar TB2'nin bu manevrası şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından yapılamadı.
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