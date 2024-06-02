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Tekirdağ'da eğitim uçağı acil iniş yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 14:49
Tekirdağ'da motor arızası oluşan Diamond DA-42 tipi eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı.
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Eğitim uçağı acil iniş yaptı
Eğitim uçağı acil iniş yaptı
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