02 Haziran 2024, Pazar
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Call of Duty’de “algı oyunu”! Bilgisayar oyunları ne mesaj veriyor? | PROPAGANDA
Çoğunuzun stres atmak ya da boş vakitlerini değerlendirirken oynadığı bilgisayar oyunlarında aslında zihninizi yönlendiren imgeler olduğunu hiç fark ettiniz mi? Oyunlar ülkelerin ideolojik propaganda mecrasına dönüşmüş durumda. Propaganda'nın bu haftaki bölümünde kitleleri yönlendirmede yeni bir mecra olarak bilgisayar oyunları masaya yatırıldı.