Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile ne konuştu? Cumhur İttifakı’ndan İBB başkanına tepkiler

İstanbul'da kar yağışı sonrasında İBB tarafından gerekli önlemler alınmadığı için vatandaşların yollarda yaşadığı kar esaretinin yankıları sürüyor. İstanbul'un kara kış ile mücadele ettiği saatlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yemek yediği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu, "Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli" dedi. Peki, 3 saat süren bu yemek neden bu kadar önemli? Büyükelçiyle neyi konuşmuş olabilir?

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