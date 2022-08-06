Dünyanın enerji köprüsü Türkiye olacak! Türkiye stratejik kasırgaya ne kadar hazır?

Dünyada her gün her saniye dengeler değişiyor. Savaştan, enerjiye bir çok alanda dönüşüm yaşanıyor. Krizler kaoslara dönüşürken Türkiye aldığı konum itibariyle kavgadan hep küçük sıyrıklarla çıkıyor bazen de konumunu avantaja çeviriyor ve uluslararası bir aktör haline dönüşüyor.

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