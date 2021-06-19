19 Haziran 2021, Cumartesi
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Diyarbakır'da provokatif saldırı! AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli atıldı
Diyarbakır'da AK Parti Hani ilçe binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. İçeride partililerin olduğu sırada yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK ile bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Son durum nedir? Olay yerinde A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale açıklamalarda bulundu.