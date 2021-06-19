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Diyarbakır'da provokatif saldırı! AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli atıldı

A Haber
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Giriş: 19.06.2021 09:25
Diyarbakır'da AK Parti Hani ilçe binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. İçeride partililerin olduğu sırada yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK ile bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Son durum nedir? Olay yerinde A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale açıklamalarda bulundu.
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