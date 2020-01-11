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11.01.2020

Deprem anında çay servisine devam etti

İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında vatandaşlar korkuyla dışarıya çıkarken bir vatandaşın çay servisi yapmaya devam ettiği anlar dikkat çekti.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı. Vatandaşların deprem sırasında yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

ÇAY SERVİSİNE DEVAM EDİYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Silivri'de depremi hisseden vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı anlar yer alıyor. Bir vatandaşın deprem sırasında çay servisine devam etmesi ise dikkat çekiyor.

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