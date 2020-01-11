Son dakika: İstanbul'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Uzman isim canlı yayında anlattı vatandaşları uyardı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Saat 16.37'de meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen deprem ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında konuşan Yrd. Doç. Yıldırım Güngör, vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı. 7'lik bir depremden bile korkulmaması gerektiğini önemli olanın bulundukları binanın sağlamlığına dikkati çekti. Vatandaşların sokaklara dökülmemesi panik yapmamasını ifade etti. Güngör'ün canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Son dakika haberine göre; Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor?

Saat 16.37'de meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen deprem ne anlama geliyor?

"7'LİK DEPREMDEN BİLE KORKMAYIN!"

A Haber canlı yayınında konuşan Yrd. Doç. Yıldırım Güngör, vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı. 7'lik bir depremden bile korkulmaması gerektiğini önemli olanın bulundukları binanın sağlamlığına dikkati çekti. Vatandaşların sokaklara dökülmemesi panik yapmamasını ifade etti.

Güngör'ün canlı yayında yaptığı o açıklamalar...