11 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.01.2020

Son dakika: İstanbul'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Uzman isim canlı yayında anlattı vatandaşları uyardı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Saat 16.37'de meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen deprem ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında konuşan Yrd. Doç. Yıldırım Güngör, vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı. 7'lik bir depremden bile korkulmaması gerektiğini önemli olanın bulundukları binanın sağlamlığına dikkati çekti. Vatandaşların sokaklara dökülmemesi panik yapmamasını ifade etti. Güngör'ün canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Son dakika haberine göre; Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor?

Saat 16.37'de meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen deprem ne anlama geliyor?

"7'LİK DEPREMDEN BİLE KORKMAYIN!"

A Haber canlı yayınında konuşan Yrd. Doç. Yıldırım Güngör, vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı. 7'lik bir depremden bile korkulmaması gerektiğini önemli olanın bulundukları binanın sağlamlığına dikkati çekti. Vatandaşların sokaklara dökülmemesi panik yapmamasını ifade etti.

Güngör'ün canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Deprem uzmanı canlı yayında uyardı
Deprem uzmanı canlı yayında uyardı
İstanbul'daki depreme ilişkin ilk görüntüler!
İstanbul'daki depreme ilişkin ilk görüntüler!
İstanbul'da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyonu başladı
Türkiye'den Rusya'ya İdlib ve Libya çağrısı
Türkiye'den Rusya'ya İdlib ve Libya çağrısı
Bakanlık açıkladı: 9 ilaç daha...
Bakanlık açıkladı: 9 ilaç daha...
Başakşehir'de patlama ölü ve yaralılar var
Başakşehir'de patlama ölü ve yaralılar var
Darbeci yarbay mahkemede her şeyi itiraf etti!
Darbeci yarbay mahkemede her şeyi itiraf etti!
Türkiye ile ABD arasında 'Suriye' görüşmesi
Türkiye ile ABD arasında 'Suriye' görüşmesi
İran itiraf etti: Uçak kazayla vuruldu! Şimdi ne olacak?
İran itiraf etti: Uçak kazayla vuruldu! Şimdi ne olacak?
İran'dan tarihi itiraf! Peki şimdi ne olacak?
İran'dan tarihi itiraf! Peki şimdi ne olacak?
Aktay'dan Fatih Portakal'a canlı yayında sert sözler
Aktay'dan Fatih Portakal'a canlı yayında sert sözler
Daha Fazla Video Göster