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11.01.2020

İstanbul'da korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı

Marmara Denizi Silivri açıklarında korkutan deprem... Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. A Haber Yurt Haberler Şefi İstanbul Fatih'te vatandaşlarla o anları sordu. Korku dolu o anları anlatan vatandaşlar, depremi hissettiklerini ve çok korktuklarını ifade ettiler.

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