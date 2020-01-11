BİZE ULAŞIN
11.01.2020
İstanbul'da korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı
Marmara Denizi Silivri açıklarında korkutan deprem... Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. A Haber Yurt Haberler Şefi İstanbul Fatih'te vatandaşlarla o anları sordu. Korku dolu o anları anlatan vatandaşlar, depremi hissettiklerini ve çok korktuklarını ifade ettiler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.