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Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
BAKAN KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!

Gelen son dakika haberine göre...'nde meydana gelen ve 'da hissedilen 4,7'lik depremle ilgili açıklama yapan Çevre ve , "Tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

'da hissedilen 4,7'lik depremle ilgili açıklama yapan Çevre ve , "Tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Kurum, "'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul'da tüm birimlerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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20 SANİYE BOYUNCA SÜRDÜ

İstanbul'da 16:39 sularında şiddetli bir meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye boyunca hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan depremin şiddetli ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Deprem sonrası açıklama yapan AFAD; "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerinde bulundu.

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