Kandilli ve AFAD duyurdu: İstanbul'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler ekranı

İstanbul'da korkutan deprem! Marmara'da 16 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem birçok ilçede hissedildi. Kocaeli ve Tekirdağ'da da depremin hissedildiği belirtiliyor. Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası birçok kişi Kandilli ve AFAD'ın verilerini incelemeye başladı. Kandilli ve AFAD son depremler ekranı ile birçok veriyi ortaya koydu. Son depremler ekranında Marmara'da onlarca deprem olduğu görülüyor. Sizler için Kandilli AFAD son depremler ekranındaki verileri derledik. İşte İstanbul'daki korkutan depremler ilgili tüm merak edilenler...

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