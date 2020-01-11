11 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kandilli ve AFAD duyurdu: İstanbul'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler ekranı

İstanbul'da korkutan deprem! Marmara'da 16 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem birçok ilçede hissedildi. Kocaeli ve Tekirdağ'da da depremin hissedildiği belirtiliyor. Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası birçok kişi Kandilli ve AFAD'ın verilerini incelemeye başladı. Kandilli ve AFAD son depremler ekranı ile birçok veriyi ortaya koydu. Son depremler ekranında Marmara'da onlarca deprem olduğu görülüyor. Sizler için Kandilli AFAD son depremler ekranındaki verileri derledik. İşte İstanbul'daki korkutan depremler ilgili tüm merak edilenler...

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

Giriş Tarihi: 11.01.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 17:15
  • 1
  • 11
Kandilli ve AFAD duyurdu: İstanbul'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler ekranı

İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez noktası Silivri açıkları olarak tespit edildi. Deprem İstanbul'un tamamında hissedilirken, çevre illerden de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar Kandilli ve AFAD'ın sitesine hücum etti. AFAD ve Kandilli son depremleri internet sitesinden duyurdu. İstanbul'da sabahtan itibaren onlarca deprem olduğu görülüyor. Sizler için Kandilli AFAD son depremler ekranındaki verileri derledik. İşte Kandilli AFAD son depremler ekranı...

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 2
  • 11
Kandilli ve AFAD duyurdu: İstanbul'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler ekranı

İSTANBUL'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 3
  • 11
Kandilli ve AFAD duyurdu: İstanbul'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler ekranı

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN JET HIZINDA AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 4
  • 11
Kandilli ve AFAD duyurdu: İstanbul'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler ekranı

KANDİLLİ VE AFAD VERİLERİNE HÜCUM EDİLDİ

Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyadan onlarca paylaşımda bulunurken, Google'dan da son depremleri araştırmaya başladı. Son deprem bilgileri Kandilli ve AFAD tarafından veriliyor. Sitelere yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişilemiyor.

  • 5
  • 11
Kandilli ve AFAD duyurdu: İstanbul'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler ekranı

KANDİLLİ SON DEPREMLER 11 OCAK 2020 CUMARTESİ

2020.01.11 15:53:09 40.7365 27.4165 16.0 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 15:42:36 40.7295 27.4352 11.6 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 15:41:39 40.3698 41.0203 22.7 -.- 2.1 -.- CANKURTARAN-ISPIR (ERZURUM) İlksel
2020.01.11 14:36:44 40.8557 27.5070 12.0 -.- 1.3 -.- KUMBAG-(TEKIRDAG) İlksel
2020.01.11 14:18:21 40.7183 27.4050 10.5 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 14:05:35 40.7230 27.3327 13.8 -.- 0.8 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.01.11 14:04:29 40.7213 27.4277 11.8 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 13:16:40 39.7295 26.0450 5.4 -.- 1.9 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.11 13:00:30 40.7230 27.4203 9.8 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:56:41 40.7032 27.4065 9.2 -.- 2.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:24:00 40.7102 27.4233 10.7 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel