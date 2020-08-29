Dedeağaç’ta neler oluyor? ABD asker ve zırhlı kuvvetler konuşlandırdı

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırıyorken ABD’nin Batı Trakya ile ilgili planları da gün yüzüne çıktı. ABD Türkiye sınırına 40 kilometre mesafede bulunan Dedeağaç’a asker ve zırhlı kuvvetler konuşlandırdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.