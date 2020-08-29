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Dedeağaç’ta neler oluyor? ABD asker ve zırhlı kuvvetler konuşlandırdı

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Giriş: 29.08.2020 13:48
Güncelleme:29.08.2020 13:51
Yunanistan, Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırıyorken ABD’nin Batı Trakya ile ilgili planları da gün yüzüne çıktı. ABD Türkiye sınırına 40 kilometre mesafede bulunan Dedeağaç’a asker ve zırhlı kuvvetler konuşlandırdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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