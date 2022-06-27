27 Haziran 2022, Pazartesi
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CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu! Gözaltılar var
Son dakika haberine göre CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısı Funda Buyruk dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı var.