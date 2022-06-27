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CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu! Gözaltılar var

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Giriş: 27.06.2022 06:20
Son dakika haberine göre CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısı Funda Buyruk dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı var.
CHP’li Seyhan Belediyesi’ne PKK operasyonu
CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu
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