28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li belediyelerde grev! Çöpler 5 gündür toplanmıyor! Eski Türkiye günlerine dönen Maltepe'de vatandaş tepkili

CHP'li belediyelerde grev! Çöpler 5 gündür toplanmıyor! Eski Türkiye günlerine dönen Maltepe'de vatandaş tepkili

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2021 08:55
Güncelleme:28.02.2021 09:09
DİSK'e bağlı Genel-İş ile CHP'li Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev sürüyor. Maltepe ilçesindeki çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi. Peki son durum ne? Detayları A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 23 Şubat'ta grev kararı alınmıştı.

İşçilerin günlerdir süren grevi, hafta sonu boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor.

Konteynerlerdeki çöpler, cadde ve sokaklara taşmış durumda. Mahalleli ise, giderek tüm mahalleyi saran kötü kokudan rahatsız.

Öte yandan salgın hastalık döneminde sağlıklarını tehdit eden bu durumun, bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyorlar.

CHP’li belediyelerde grev şoku! Bu yazıyı astılar CHP'Lİ BELEDİYELERDE GREV ŞOKU! BU YAZIYI ASTILAR
CHP’li belediyelerde grev dalgası! CHP'Lİ BELEDİYELERDE GREV DALGASI!
Maltepede çöpler alınmıyor! MALTEPE'DE ÇÖPLER ALINMIYOR!
CHPli belediyelerde isyan büyüyor! CHP'Lİ BELEDİYELERDE İSYAN BÜYÜYOR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski Türkiye günlerine dönen Maltepe'de vatandaş tepkili
Eski Türkiye günlerine dönen Maltepe'de vatandaş tepkili
Kayıp teğmenin cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp teğmenin cansız bedenine ulaşıldı
Bakan Kurum'dan CHP'li belediyelere 'çöp' çağrısı
Bakan Kurum'dan CHP'li belediyelere 'çöp' çağrısı
Türkiye'nin başarısı dünya basınında...
Türkiye'nin başarısı dünya basınında...
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Yüz yüze sınavlar olacak mı? Yazın telafi eğitimi yapılacak mı? Üniversiteler açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
Yüz yüze sınavlar olacak mı? Yazın telafi eğitimi yapılacak mı? Üniversiteler açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
CHP ve İyi Parti'de fezleke çatlağı!
CHP ve İyi Parti'de fezleke çatlağı!
CHP sokakta değil sosyal medyada çalışıyor!
CHP sokakta değil sosyal medyada çalışıyor!
Devletimizin bekası için gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz
"Devletimizin bekası için gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz"
İdlib'te şehit edilen kahramanlarımızın intikamı alındı
"İdlib'te şehit edilen kahramanlarımızın intikamı alındı"
Dev eserde sona doğru!
Dev eserde sona doğru!
Boğaziçi'ni kimler karıştırdı?
Boğaziçi'ni kimler karıştırdı?
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ