DİSK'e bağlı Genel-İş ile CHP'li Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev sürüyor. Maltepe ilçesindeki çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi. Peki son durum ne? Detayları A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 23 Şubat'ta grev kararı alınmıştı.

İşçilerin günlerdir süren grevi, hafta sonu boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor.

Konteynerlerdeki çöpler, cadde ve sokaklara taşmış durumda. Mahalleli ise, giderek tüm mahalleyi saran kötü kokudan rahatsız.

Öte yandan salgın hastalık döneminde sağlıklarını tehdit eden bu durumun, bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyorlar.