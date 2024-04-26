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Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan'dan önemli açıklamalar: Irak ile terörle mücadele işbirliğini güçlendireceğiz

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Giriş: 26.04.2024 15:28
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan konuşamasında "Irak ile terörle mücadele işbirliğini güçlendireceğiz." dedi.
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