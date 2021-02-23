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CHP'li Maltepe Belediyesi'ne düzenlenen grev nedeniyle Maltepe'de çöpler alınmıyor!

Son dakika haberleri... 'li 'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından alınan grev kararı nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikmeye başladı.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021
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CHP'li Maltepe Belediyesi'ne düzenlenen grev nedeniyle Maltepe'de çöpler alınmıyor!

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve işçiler grev kararı aldı.

CHP'li Maltepe Belediyesi'ne düzenlenen grev nedeniyle Maltepe'de çöpler alınmıyor!

İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, sokaklarda, toplanmayan çöpler birikmeye başladı.

Başta Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu) ve Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler toplanmadığı için konteynerler dolarken, vatandaşlar çöp poşetlerini dolu olan konteynır ya da çöp bidonlarının yanına bırakmak zorunda kaldı.

CHP'li Maltepe Belediyesi'ne düzenlenen grev nedeniyle Maltepe'de çöpler alınmıyor!

Başta Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu) ve Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler toplanmadığı için konteynerler dolarken, vatandaşlar çöp poşetlerini dolu olan konteynır ya da çöp bidonlarının yanına bırakmak zorunda kaldı.

CHP'li Maltepe Belediyesi'ne düzenlenen grev nedeniyle Maltepe'de çöpler alınmıyor!

İşte Maltepe'deki içler acısı vaziyet...

CHP'li Maltepe Belediyesi'ne düzenlenen grev nedeniyle Maltepe'de çöpler alınmıyor!

İşte Maltepe'deki içler acısı vaziyet...

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