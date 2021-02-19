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CHP’li belediyelerde işçilerin grevi! Kadıköy'den sonra Ataşehir ve Kartal'da da işçiler grev başlattı

işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam istedi ama belediye yönetimi enflasyonun yarısının altında kalan bir zam teklifi sundu. Grevin ardından sokaklarında çöp dağları oluşurken görüşmelerin ardından grev sona erdi. Ancak Kadıköy'ün ardından ve belediyelerinde de işçileri grev başlatma kararı aldı. Ayrıntıları muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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'li 'nde işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin grev başladı ve çöpler sokaklarda kaldı. Dün yapılan görüşmeler sonrası 'de grev sona ererken Kadıköy'ün ardından ve belediyelerinde de işçileri grev başlattı.

muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Kadıköy'de yaşanan grevin bir benzeri Ataşehir'de yaşanıyor. İşçiler grev kararı aldı ve Ataşehir Belediyesi'ne gelerek bunu bildirdiler. Grevden 6 iş günü önce sendikanın durumu iş verene bildirmesi gerekiyor ve bu yapıldı." dedi.

Kadıköy'de grev tamamlandı. 23 Şubat'ta Kartal'da grev tebliği yapılacak. Eğer Grev tebliğini tanımazsa işçiler 2 Mart'ta tamamen greve gidecekler. Kadıköy'de yaşanan manzara bu sefer Ataşehir'de karşımıza çıkacak.

İşçiler ekonomik ve idari maddelerde istenilen seviyeye gelinmesini istiyor. Tebliğ kararı belediye girişinde cama asılırken Ataşehir Belediyesi'nde buna karşı çakan bir kesim de var. Bu kesim işçilere sitem de etti aynı zamanda belediye önünde.

Tebliğde yer alan gerekli maddeler belediye tarafından yerine getirilmezse Ataşehir Belediyesi'nde de grev başlayacak.

CHP’li belediyelerde işçilerin grevi! Kadıköy'den sonra Ataşehir ve Kartal'da da işçiler grev başlattı CHP’Lİ BELEDİYELERDE İŞÇİLERİN GREVİ! KADIKÖY'DEN SONRA ATAŞEHİR VE KARTAL'DA DA İŞÇİLER GREV BAŞLATTI

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