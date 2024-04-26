26 Nisan 2024, Cuma
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ABD’deki Gazze gösterileri Avrupa’ya sıçradı! Polis göstericilere sert şekilde müdahale etti
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de yaptığı katliama tüm dünyadan tepkiler giderek artıyor. Amerika’da üniversitelerde başlayan gösteriler Avrupa’ya sıçradı. Almanya ve Fransa’da polis Filistin’e destek veren göstericilere sert şekilde müdahale etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.