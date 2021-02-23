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CHP’li belediyelerde grev dalgası!
CHP’li belediyelerde grev depremi yaşanıyor. Kadıköy ve Ataşehir'in ardından Maltepe’de de işçiler grev kararı aldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
CHP'li belediyelerde grev depremi yaşanıyor. Kadıköy ve Ataşehir'in ardından Maltepe'de de işçiler grev kararı aldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
İşçilerin bugün Maltepe Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağı belirtildi.