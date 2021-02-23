23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li belediyelerde grev dalgası!

CHP’li belediyelerde grev dalgası!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2021 10:57
Güncelleme:23.02.2021 11:03
CHP’li belediyelerde grev depremi yaşanıyor. Kadıköy ve Ataşehir'in ardından Maltepe’de de işçiler grev kararı aldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

CHP'li belediyelerde grev depremi yaşanıyor. Kadıköy ve Ataşehir'in ardından Maltepe'de de işçiler grev kararı aldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

İşçilerin bugün Maltepe Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağı belirtildi.

CHP’li belediyelerde işçilerin grevi! Kadıköyden sonra Ataşehir ve Kartalda da işçiler grev başlattı CHP'Lİ BELEDİYELERDE İŞÇİLERİN GREVİ! KADIKÖY'DEN SONRA ATAŞEHİR VE KARTAL'DA DA İŞÇİLER GREV BAŞLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediyelerde grev dalgası!
CHP’li belediyelerde grev dalgası!
DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı
DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı
ABD'nin açıklamasına tepki
ABD'nin açıklamasına tepki
CHP iftiralarını sürdürdü!
CHP iftiralarını sürdürdü!
Surda bir gedik açmaya çalışıyorlar!
Surda bir gedik açmaya çalışıyorlar!
CHP’li belediyede fitil ateşlendi
CHP’li belediyede fitil ateşlendi
Berat Albayrak'ın Doğu Akdeniz için verdiği mücadele
Berat Albayrak'ın Doğu Akdeniz için verdiği mücadele
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Durmak yok gollere devam!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Durmak yok gollere devam!
Berat Albayrak’tan duydukları rahatsızlık aslında...
"Berat Albayrak’tan duydukları rahatsızlık aslında..."
Dünyaya Gara mesajı
Dünyaya "Gara" mesajı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik iftira ve karalama kampanyasının perde arkası!
CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik iftira ve karalama kampanyasının perde arkası!
Daha Fazla Video Göster