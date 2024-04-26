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ABD'de büyüyen Gazze protestoları Avrupa'ya sıçradı! Almanya ve Fransa'da gençler gözaltına alındı! Polisten çadırları zorla söktü....

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 15:28
İşgalci İsrail, Filistin'de büyük bir katliam gerçekleştirirken binlerce çocuk ve masum sivil hayatını kaybetti. Bu durum karşısında ABD'deki bazı üniversitelerde başlayan Avrupa ülkelerine yayıldı. Almanya ve Fransa'da üniversite öğrencileri sokaklara inerek İsrail'in katliamını protesto ederken çok sayıda genç gözaltına alındı. Almanya'da polisin göstericilerin çadırlarını zorla söktüğü anlar A Haber kameralarına yansıdı. İşte detaylar....
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