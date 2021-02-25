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CHP'li belediyelerde grev şoku! Beşiktaş Belediyesi işçileri de greve başladı

Son dakika haberine göre… 'da, , , , ve ’den sonra ’ndeki işçiler de greve başladı. İşçiler kararını asmak için belediye önünde toplandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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CHP'li belediyelerde grev şoku! Beşiktaş Belediyesi işçileri de greve başladı

yönetimindeki belediyelerde grevler dalga dalga büyüyor. ve 'de başlayan dalgasına , ve 'den sonra işçileri de katıldı. İşçiler, grev pankartını asmak için belediye binasının önünde toplandı. CHP yönetimi daha önce asgari ücreti kendi belediyelerinde yükseltme kararı aldıklarını söylese de yaşanan sorunlarla durumun bu şekilde olmadığı ortaya çıktı.

MALTEPE'DE İŞÇİLER GREVE DEVAM EDİYOR

'nde de grev devam ediyor. DİSK/Genel İş Sendikası'na bağlı bin 500 işçi, haklarını alana kadar greve devam edeceklerini söyledi.

Geçim sıkıntısı yaşadıklarını, belediyenin haklarını vermesini talep ettiklerini belirten işçiler, işçilerine verilen ücretin aynısını istediklerini vurguladı

Maltepe Belediyesi'nin Kadıköy Belediyesi'nde işçilerin anlaştığı fiyatın altında bir teklifle gelmesi durumunda, eylemlerine devam edeceklerini söyleyen işçiler, sorunun biran önce çözülmesini bu sayede belediye işlerinin aksamadan devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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