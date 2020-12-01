01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına kulaklarını tıkadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına kulaklarını tıkadı

son günlerde teşkilatındaki yaşanan taciz ve tecavüz skandalları ile sarsıldı. İl Başkanı yaşanan rezaletin üstünü örtmeye çalıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan , 1 saat süren konuşmasında partisindeki tecavüz ve taciz olaylarına değinmedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
ABONE OL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına kulaklarını tıkadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatlanmasında taciz ve tecavüz iddiaları gündemden düşmüyor.

Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı 'ün 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Ümraniye İlçe teşkilatında da benzer bir taciz olayının yaşandığı ortaya çıkmıştı.



CHP İstanbul İl Başkanı , vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken, taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanan CHP'de, konuya ilişkin gözler parti lideri 'na dönmüştü.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmede bulunurken, taciz ve tecavüz iddiaları ile ilgili tek kelime söylemedi. Sosyal medyada CHP liderinin sessizliği eleştirildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

CHP'de bir taciz skandalı daha! Özlem Hanelçi cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı oldu CHP'DE BİR TACİZ SKANDALI DAHA! ÖZLEM HANELÇİ CİNSEL SALDIRI MAĞDURLARININ ÇIĞLIĞI OLDU
CHP'de taciz skandalı: CHP'li İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz kadına taciz nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi CHP'DE TACİZ SKANDALI: CHP'Lİ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI UMUT KARAGÖZ KADINA TACİZ NEDENİYLE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
CHP’deki tecavüz skandalı Canan Kaftancıoğlu ve Barış Yarkadaş'ı karşı karşıya getirdi CHP'DEKİ TECAVÜZ SKANDALI CANAN KAFTANCIOĞLU VE BARIŞ YARKADAŞ'I KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA