CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına kulaklarını tıkadı

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Ümraniye İlçe teşkilatında da benzer bir taciz olayının yaşandığı ortaya çıkmıştı.