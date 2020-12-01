Darbe için orduyu göreve çağıran CHP şimdi de şanlı Türk ordusuna hakaret ediyor. Milli ordu neden hedefte? CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı? CHP'li Ali Mahir Başarır Türk ordusuna neden hakaret etti? İYİ Parti mehmetçiğe hakarete neden tepki göstermiyor? Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Darbe için orduyu göreve çağıran CHP şimdi de şanlı Türk ordusuna hakaret ediyor. Milli ordu neden hedefte? CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı? CHP'li Ali Mahir Başarır Türk ordusuna neden hakaret etti? İYİ Parti mehmetçiğe hakarete neden tepki göstermiyor? Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP BU SÖYLEMİN ALTINA KALIR

Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel:

Akıllara zarar. Sırf AK Parti'ye muhalefet edeceğim diye bu işi şirazesinden çıkarmaktır. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletvekili kendi ordusuna "satılmış" diyemez. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ali Mahir Başarır, o yayını ben tesadüfen izledim, orada AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı eleştirirken ölçüyü kaçırıyor. Ordu partiler üstü bir kurumdur. Hiçbir şekilde siyasete alet edilmemesi gerekiyor. Parti yönetiminin buna el koyması gerekiyor. Aksi halde CHP bu söylemin altında kalır taşıyamaz.

Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç:

FETÖ ZİHNİYETİ!

İlginç olan İYİ Parti'den kimse çıkmaması. CHP'nin Millet İttifakı'nın önemli bir ortağının bu konuda sessiz kalması.

Benim maalesef ilk bu konuşmayı duyduğumda aklıma gelen FETÖ darbesi bastırıldığında ABD'li komutan bir şey söylemişti "Bizim ittifak içinde olduğumuz çalıştığımız isimler şu anda hapse giriyor" demişti. Bu zihniyetin hangi zihniyet olduğunu anlıyoruz. Demek ki Türk ordusu darbe yapmalı. Türkiye'de başka avlara çıkmalı ki onlar için Türk ordusu satılmamış olsun. Tekrar söylüyorum Türk ordusu mukaddes bir ordudur.