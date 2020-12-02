CHP teşkilatlarında taciz ve tecavüz skandalları patladı!  Parti "suikast" yalanına sarıldı

CHP son günlerde parti içindeki taciz ve tecavüz haberleriyle çalkalanıyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde CHP yönetimi tarafından üstü örtbas edilmeye çalışılan CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra yeni taciz olayları da gün ışığına çıkıyor.

İLK OLAY MALTEPE İLÇE TEŞKİLATINDA DUYULDU

Geçen hafta pazartesi günü Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Z.Y. isimli bir kadının, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün kendisini restoranda zorla alıkoyup taciz ettiğini ispatlaması sonrası CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVCILAR İLÇE TEŞKİLATINDAKİ TACİZ OLAYI DA PATLAK VERDİ

Maltepe olayından sonra CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi de, cinsel saldırı mağduru olduğunu söyledi. Hanelçi, "Ben de iki kez tacize maruz kaldım, hakkımı ararken adeta linç edildim." dedi.

KAFTACIOĞLU TEK KELİME ETMEDİ

Hanelçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisine yapılan tacize CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sessiz kaldığını belirterek "Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan Hanım'ın hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor" ifadelerini kullandı.

BİR SKANDAL DA ÜMRANİYE İLÇE TEŞKİLATINDA

CHP Ümraniye İlçe Teşkilatı'nda da D. isimli bir genç kızın tacize uğradığı öne sürüldü. D.'nin CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Karakaya'ya olayı anlattığı, Karakaya'nın da taciz olayını Kaftancıoğlu'na aktardığı belirtildi. Kaftancıoğlu'nun D.'yi il başkanlığına çağırarak konuştuğu, D.'nin 7 arkadaşıyla beraber partiden istifa ettiği ifade edildi.

SKANDALLARI ÖRTMEK İÇİN SUİKAST YALANINA SARILDILAR

CHP'de ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarını görmezden gelen CHP yandaşı medya 'Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi' iddialarını ortaya attı. Emniyet Genel Müdürlüğü, İddiaları çok geçmeden yalanladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Haberlerde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.