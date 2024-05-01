CHP, DEM ve DİSK’in Taksim provokasyonu! Polis taşlı sopalı saldırı

Son dakika haberleri… CHP, DEM ve DİSK tüm uyarılara rağmen Taksim’e yürüyüş için toplandı. İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları için 40 nokta hazırlanmasına rağmen sadece anmaların izin verildiği Taksim’e yürümeye kalktılar. Saraçhane’de polisin uyarılarına göstericiler taşlı sopalı karşılık verdi. Polisin müdahalesi sırasında sıkılan gazdan etkilenen A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.

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