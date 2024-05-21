CHP’de Tüzük Kurultayı hazırlığı! Hangi değişiklikler yapılacak?

Cumhuriyet Halk Partisi tüzük değişikliğine hazırlanıyor. Parti Meclisi kararıyla, Tüzük Kurultayı 6-9 Eylül'de Sivas'ta yapılacak. Peki yeni tüzükte neler olacak? Hangi maddelerde değişikliğe gidilecek? Şu ana kadar genel merkeze kaç öneri geldi? İşte ayrıntılar…

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