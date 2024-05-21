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İran için bayraklar yarıya indirildi! Türkiye’de İran için 1 günlük yas

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 21.05.2024 08:51
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi.
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İran için bayraklar yarıya indirildi!
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