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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Düğün fotoğrafları gündem oldu

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırarak büyük bir adım attılar. Çift, gözlerden uzak, sade bir törenle dünya evine girdi ve bu mutlu haberi hayranlarıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı düğün kareleri sosyal medyayda büyük ilgi gördü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 10:47
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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Düğün fotoğrafları gündem oldu

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süredir devam eden aşklarını evlilikle taçlandırdı. Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmesi magazin dünyasını salladı.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Düğün fotoğrafları gündem oldu

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelmekteydi. Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile uzun süredir aşk yaşayan Pamuk, sessiz sedasız bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Düğün fotoğrafları gündem oldu

Evliliklerinin duyurulmasında etkili olan ayrıntılardan biri de Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmesi oldu. Bu değişiklik, çiftin evliliklerini resmiyete dökmesiyle gündemi meşgul etti.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Düğün fotoğrafları gündem oldu

Ancak işler burada da bitmedi. Yusuf Yazıcı, eşine unutulmaz bir düğün hediyesi seçerek magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Düğün fotoğrafları gündem oldu

DENİZ MANZARALI EV ALDI!

Futbolcu, Fransa'nın Nice şehrinde deniz manzaralı bir ev satın aldı.