21 Mayıs 2024, Salı
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Düğün fotoğrafları gündem oldu
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırarak büyük bir adım attılar. Çift, gözlerden uzak, sade bir törenle dünya evine girdi ve bu mutlu haberi hayranlarıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı düğün kareleri sosyal medyayda büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 10:47
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