Ankara'nın gündeminde ne var? Meclis’te neler görüşülecek?

Başkan Erdoğan Romanya lideri Marcel Ciolacu'yu kabul edecek. CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak. Meclis'in gündemi fahiş fiyat ile mücadele olacak. Genel Kurul’da stokçuluk cezalarını artıran teklif görüşülecek. Ankara’nın gündemini editörünüz Arzu Fidanverdi anlattı.

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