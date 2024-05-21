Reisi sonrası süreç nasıl şekillenecek? Ölümün arkasındaki sır perdesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yapmıştı. Peki Kaza mı sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri neden düştü? İran için süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

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