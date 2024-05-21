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İran cenaze törenlerine hazırlanıyor! Cumhurbaşkanı Reisi nerede toprağa verilecek?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 21.05.2024 08:58
Helikopter kazasıyla sarsılan İran'da yas var. Ülke cenaze törenlerine hazırlanıyor. Peki kim, nerede son yolculuğa uğurlanacak? Tahran'dan son detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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