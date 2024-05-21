İran cenaze törenlerine hazırlanıyor! Cumhurbaşkanı Reisi nerede toprağa verilecek?

Helikopter kazasıyla sarsılan İran'da yas var. Ülke cenaze törenlerine hazırlanıyor. Peki kim, nerede son yolculuğa uğurlanacak? Tahran'dan son detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN