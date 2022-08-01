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Batı’nın PKK’yı aklama çabası: DEAŞ bahanesi! BATI ile PKK’nın kanlı ilişkisi

A Haber
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Giriş: 01.08.2022 13:08
Türkiye terörle mücadeleye her alanda kararlılıkla devam ediyor. Batı ise bir yandan masada müttefik rolü oynarken, masanın altında terör örgütü PKK ve uzantılarını destekliyor. Saha hakimiyeti için terör örgütü YPG'yi ısrarla kullanan batılı devletler DEAŞ'ı bahane ediyor. Ancak DEAŞ'la sahada göğüs göğüse çarpışarak örgütü bitme noktasına getiren tek NATO müttefikinin Türkiye olması Batı’nın bu bahanesini çürütüyor. İşte Batı'nın DEAŞ üzerinden PKK-YPG'yi meşrulaştırma çabasının perde arkası…
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